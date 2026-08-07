RWE, einer der weltweit ​führenden Entwickler von Offshore-Windparks, hatte nach ​mehreren negativen Erlassen der Regierung die Arbeit an den US-Projekten eingestellt. «Nach sorgfältiger ‌Abwägung wurde festgestellt, dass für diese Projekte in den USA auf absehbare Zeit keine Genehmigungsfähigkeit gegeben ist», erklärte das Unternehmen. Die ​Projekte ​befanden sich in einem sehr ⁠frühen Entwicklungsstadium und wären erst in ​den 2030er Jahren ⁠in Betrieb gegangen. Stattdessen will sich das Unternehmen nun für 900 ‌Millionen Dollar an einem Flüssigerdgas-Projekt in Louisiana beteiligen. Für 300 Millionen Dollar will der Konzern ‌Turbinen für seine Pipeline aus 15 Erdgas-Spitzenlastkraftwerken in ​den gesamten USA kaufen.