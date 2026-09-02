Der Gewinn in dem bis März ​laufenden Geschäftsjahr 2027 werde voraussichtlich unter dem ​Rekordwert des Vorjahres liegen. Hintergrund ​sind durch den Irankrieg gestiegene Ölpreise. Während Ryanair 80 ‌Prozent seines Treibstoffbedarfs bis März 2027 zu einem Preis von rund 67 Dollar je Barrel abgesichert hat, liegt ​der ​aktuelle Marktpreis bei ⁠etwa 140 Dollar. Im Juli hatte ​die Fluggesellschaft wegen ⁠der Kostenentwicklung fünf Flugzeuge von ihrer Basis im ‌belgischen Charleroi abgezogen und das Angebot in Brüssel für den Winter 2026 und ‌den Sommer 2027 um zwei Millionen Sitzplätze ​verringert.