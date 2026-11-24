Wer dabei nur ans Reisebudget und an den Lohnausfall denkt, übersieht leicht die langfristigen finanziellen Folgen. Denn ohne Lohn fliessen meist auch keine Beiträge in die AHV und in die Pensionskasse. Diese Lücken realisiert man oft erst Jahre später bei der Pensionierung. Immerhin: Mit etwas Planung lassen sich viele davon vermeiden oder später schliessen. Das hängt vor allem davon ab, wie man die Auszeit organisiert.