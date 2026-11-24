Drei Monate durch Südamerika reisen, ein halbes Jahr eine Weiterbildung machen oder einfach einmal durchatmen: Wer für 2027 eine berufliche Auszeit plant, ist damit nicht allein. Denn das sogenannte Sabbatical hat in der Arbeitswelt seinen Exotenstatus längst verloren.
Immer mehr Arbeitnehmende wünschen sich eine Pause vom Berufsalltag, und immer mehr Arbeitgeber gewähren sie. Zwar gibt es in der Schweiz keinen gesetzlichen Anspruch darauf, die Auszeit lässt sich aber oft verhandeln.
Wer dabei nur ans Reisebudget und an den Lohnausfall denkt, übersieht leicht die langfristigen finanziellen Folgen. Denn ohne Lohn fliessen meist auch keine Beiträge in die AHV und in die Pensionskasse. Diese Lücken realisiert man oft erst Jahre später bei der Pensionierung. Immerhin: Mit etwas Planung lassen sich viele davon vermeiden oder später schliessen. Das hängt vor allem davon ab, wie man die Auszeit organisiert.
cash.ch hat drei mögliche Auszeit-Szenarien für Angestellte zusammengestellt und worauf man achten sollte, wenn man die Vorsorgelücken möglichst klein halten will.
Szenario 1: Die bezahlte Auszeit
Am einfachsten hat es, wer während der Auszeit weiterhin Lohn erhält. Das ist etwa der Fall, wenn jemand Überstunden, Ferienguthaben oder ein flexibles Zeitmodell nutzt oder der Arbeitgeber einen bezahlten Bildungsurlaub gewährt. Der Arbeitsvertrag läuft unverändert weiter und damit auch die Sozialversicherungen.
Ein Beispiel: Ein Angestellter setzt angesparte Überstunden und Ferientage für eine dreimonatige Weiterbildung ein. Die AHV- und Pensionskassenbeiträge werden weiterhin vom Lohn abgezogen, der Unfallschutz bleibt bestehen, und Ende Jahr kann er wie gewohnt bis zum Maximalbetrag in die Säule 3a einzahlen.
Szenario 2: Die unbezahlte Auszeit
Für längere Auszeiten vereinbaren viele einen unbezahlten Urlaub. Das Arbeitsverhältnis bleibt bestehen, aber der Lohn entfällt.
Gerade hier würden die Folgen für die eigene Vorsorge am stärksten unterschätzt, sagt Yvonne Seiler Zimmermann, Vorsorgeexpertin und Professorin am Institut für Finanzdienstleistungen Zug (IFZ) der Hochschule Luzern. Zurzeit forscht sie mit Ihrem Team daran, ob und wie man eine berufliche Auszeit finanzieren kann, ohne dass die Vorsorge leidet.
«Das fortbestehende Arbeitsverhältnis vermittelt eine vermeintliche Sicherheit, obwohl mit dem Wegfall der Lohnzahlung auch die regulären Vorsorgebeiträge ausgesetzt werden können.» Kritisch sei nicht nur, dass kein Alterskapital aufgebaut werde, sondern auch, dass der Schutz bei Tod und Invalidität wegfallen könne, so Seiler Zimmermann.
Ein Beispiel: Eine Angestellte reist sieben Monate mit dem Motorrad durch Zentralasien, die Rückkehr in den Berufsalltag ist vertraglich geregelt.
AHV: Ein fehlendes Beitragsjahr kürzt die spätere Rente um rund 2,3 Prozent. Ob eine Lücke entsteht, hängt davon ab, ob die Lohnbeiträge des restlichen Jahres ausreichen. Sind sie im Verhältnis zum Beitrag als Nichterwerbstätige zu tief, wird zusätzlich ein solcher Beitrag fällig. Das prüft man am besten vorab mit der kantonalen Ausgleichskasse. Wer eine Lücke übersehen hat, kann Beiträge bis fünf Jahre rückwirkend nachzahlen.
Pensionskasse: Während des unbezahlten Urlaubs wird in der Regel das Sparen in der Pensionskasse unterbrochen. Ob der Schutz bei Tod und Invalidität weiterläuft, regelt das Reglement der jeweiligen Kasse. Einige Pensionskassen bieten an, diesen Risikoschutz gegen eine Prämie freiwillig weiterzuführen, teils auch das Sparen. Fehlendes Alterskapital lässt sich später mit einem Einkauf ausgleichen.
Säule 3a: Sabbatical-Planende unterschätzten zudem oft, dass sie ohne AHV-pflichtiges Erwerbseinkommen nicht mehr steuerbegünstigt in die Säule 3a einzahlen dürften, sagt Seiler Zimmermann. «Besonders relevant ist, dass fehlende Beiträge für Kalenderjahre ohne Beitragsberechtigung auch später nicht nachgeholt werden können.» Die seit 2026 möglichen Nachzahlungen gelten nur für Jahre, in denen ein AHV-pflichtiges Einkommen erzielt wurde. Wer im selben Kalenderjahr vor oder nach der Auszeit arbeitet, kann weiterhin einzahlen.
Unfall: Der Unfallschutz endet 31 Tage nach dem letzten Lohn. Mit einer sogenannten Abredeversicherung beim Unfallversicherer des Arbeitgebers lässt er sich um bis zu sechs Monate verlängern. Abschliessen muss man sie vor Ablauf der 31 Tage. Für die siebenmonatige Reise reicht das zusammen mit der Nachdeckung knapp. Bei einer längeren Auszeit muss man die Unfalldeckung bei der Krankenkasse einschliessen.
Krankentaggeld: Ist die Firmenversicherung während des Urlaubs sistiert, erhält sie bei einer Krankheit keinen Lohnersatz. Ob und wie die Deckung weiterläuft, klärt man am besten vorab mit dem Arbeitgeber.
Szenario 3: Die Auszeit mit «Open End»
Wer kündigt, etwa für eine Reise ohne Rückkehrdatum oder eine berufliche Neuorientierung, muss sich um fast alles selbst kümmern.
Ein Beispiel: Eine Angestellte hat ihre Stelle per Ende 2026 gekündigt und plant für 2027 eine einjährige Auszeit, vielleicht auch eine längere.
AHV: Sie muss sich bei der AHV-Zweigstelle ihrer Wohngemeinde melden und als Nichterwerbstätige AHV-Beiträge zahlen. Die Höhe richtet sich nach Vermögen und allfälligem Renteneinkommen, 2027 sind es mindestens 541 Franken pro Jahr. Ist sie verheiratet und zahlt ihr erwerbstätiger Ehepartner mindestens den doppelten Mindestbeitrag, also 1082 Franken, gelten ihre Beiträge als bezahlt.
Pensionskasse: Ihr Guthaben muss auf ein Freizügigkeitskonto übertragen werden. Dort lässt es sich auch in Wertschriften anlegen, bei kurzem Anlagehorizont aber besser vorsichtig. Zudem bietet ein Freizügigkeitskonto in der Regel keinen Schutz bei Invalidität oder Tod. Je nach Familiensituation braucht es eine private Absicherung.
Säule 3a: Hier hat die Auszeit konkrete Folgen. Weil sie 2027 im ganzen Kalenderjahr kein Erwerbseinkommen erzielt, darf sie nichts einzahlen. Seit 2026 können verpasste 3a-Beiträge zwar bis zu zehn Jahre rückwirkend nachgezahlt werden. Das gilt allerdings nur für Lücken ab 2025 und nur für Jahre mit AHV-pflichtigem Erwerbseinkommen. Hätte sie ihre Auszeit etwa von Juli 2027 bis Juni 2028 gelegt, dürfte sie in beiden Jahren einzahlen (siehe Tipps).
Unfall und Krankentaggeld: Für den Unfallschutz gilt dasselbe wie beim unbezahlten Urlaub. Beim Krankentaggeld besteht meist innert 30 Tagen nach dem Austritt das Recht, ohne neue Gesundheitsprüfung in eine Einzelversicherung zu wechseln.
Drei Tipps von der Expertin
1. Vorsorge und Versicherungen von Anfang an ins Auszeit-Budget aufnehmen
Bei der Planung einer Auszeit hätten viele Arbeitnehmende vor allem die Kosten für Lebensunterhalt und Reisen im Blick, sagt Yvonne Seiler Zimmermann. Einrechnen sollte man aber auch mögliche AHV-Beiträge als Nichterwerbstätige, eine freiwillige Weiterversicherung bei der Pensionskasse und allfällige Einzahlungen in die Säule 3a. Ebenso wichtig sei es, die Deckung bei Krankheit, Unfall, Invalidität und Tod zu prüfen und die Kosten für eine allfällige Zusatzversicherung zu budgetieren. Die Auszeit sollte die finanzielle Sicherheit auf lange Sicht möglichst nicht gefährden, so Seiler Zimmermann.
2. Die Auszeit über den Jahreswechsel legen
Wer seine zwölfmonatige Auszeit zum Beispiel von Juli 2027 bis Juni 2028 einplane, statt ein ganzes Kalenderjahr auszusetzen, könne bei genügend Erwerbseinkommen in beiden Jahren in die Säule 3a einzahlen, erklärt Seiler Zimmermann. Auch bei der AHV könne sich diese Aufteilung lohnen. Ob und in welchem Umfang Beiträge geschuldet seien, sollte man aber individuell mit der AHV-Ausgleichskasse klären.
3. Früh mit der Pensionskasse klären, wie man versichert bleibt
Gerade bei unbezahltem Urlaub lohnt es sich zu prüfen, ob und zu welchem Preis die Altersvorsorge und die Deckung bei Tod und Invalidität weiterlaufen könnten, rät Seiler Zimmermann. Wer kündigt, sollte besonders beachten, dass der Risikoschutz dann wegfällt.