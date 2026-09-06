CDU-Wirtschaftsprofil auf dem Prüfstand

Die CDU steht deshalb nun möglicherweise nicht vor der Diskussion, ob sie dem Koalitionspartner SPD zu viele Zugeständnisse gemacht hat, sondern ob Merz mit seinem Wirtschaftsprofil und dem Druck des Wirtschaftsflügels und der Jungen in der Partei nicht möglicherweise in eine politische Sackgasse eingeschwenkt ist. In Sachsen-Anhalt gaben 70 Prozent der Menschen an, vor allem Angst vor ‌der Inflation und einem Abstieg des eigenen Lebensstandards zu haben. Die Werte sind in anderen Teilen Deutschlands nicht viel anders. Wer für Mindestlohn Vollzeit arbeitet, ​wisse heute, dass er im Alter keine auskömmliche Rente haben werde - waren sich eigentlich alle Spitzenkandidaten der in Sachsen-Anhalt angetretenen Parteien in einer TV-Debatte einig. Diese Abstiegsangst treibe der AfD die Wähler in die Hände, im Osten wie im Westen.