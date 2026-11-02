Das teilte die Gesellschaft in der provisorischen Meldung nach Ablauf der Nachfrist ihres Übernahmeangebotes am Montag mit. Nach Ablauf der regulären Übernahmefrist hatte der Anteil der Südkoreaner noch knapp 88 Prozent betragen. Die definitive Meldung des Endergebnisses werde voraussichtlich am 5. November 2026 veröffentlicht.
Samsung Biologics hatte die Übernahme im Juli angekündigt und 44,31 Franken je Polypeptide-Aktie offeriert. Als Mindestannahmequote hatte Samsung einen Wert von 66,66 Prozent genannt.
Die Käuferin rechnet damit, dass die Transaktion gegen Ende 2026 oder im ersten Quartal 2027 vollzogen wird. Danach sei eine Dekotierung von der Schweizer Börse vorgesehen.
(AWP)