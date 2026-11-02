Das teilte die Gesellschaft in der provisorischen Meldung nach Ablauf der Nachfrist ihres Übernahmeangebotes am Montag mit. Nach Ablauf der regulären Übernahmefrist hatte der Anteil der Südkoreaner noch knapp 88 Prozent betragen. Die definitive Meldung des Endergebnisses werde voraussichtlich am 5. November 2026 veröffentlicht.