Denselben Wert haben die Koreaner bereits vergangenen Dienstag gemeldet. Den Vollzug der Übernahme verschiebt Samsung indes «basierend auf dem aktuellen Verständnis der regulatorischen Genehmigungsverfahren» vom 13. November auf Ende 2026 oder gar ins erste Quartal 2027, wie es weiter hiess. Am 19. Oktober startet zunächst die Nachfrist, die bis am 30. Oktober läuft.