Die Furcht vor einer Abkühlung des Booms bei Künstlicher Intelligenz setzt US-Chipherstellern zu. Auslöser ist ein enttäuschendes Umsatzplus beim südkoreanischen Branchenriesen Samsung, das Anleger nervös machte. Im vorbörslichen US-Handel verbilligen sich die Aktien des Speicherchipherstellers Micron um rund fünf Prozent. Die Aktien von Sandisk, Seagate Technology und Western Digital verlieren ebenfalls zwischen rund vier und gut fünf Prozent. «Die Anleger werden zunehmend nervös angesichts des Ausgabentempos bei KI und betrachten den Technologiesektor mit grösserer Vorsicht», sagte Dan Coatsworth, Marktexperte bei AJ Bell.
Auch andere Branchengrössen geraten unter Druck: Die Titel von Nvidia büssen vor US-Börsenstart 0,8 Prozent ein, Broadcom knapp zwei Prozent und Advanced Micro Devices (AMD) gut drei Prozent. Intel und Qualcomm geben jeweils drei Prozent ab. Entsprechend fallen auch börsengehandelte Indexfonds (ETFs) auf den Sektor. Der VanEck Semiconductor ETF verliert 2,2 Prozent, der iShares Semiconductor ETF gibt drei Prozent nach. Im Gegenzug legt der Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF, der auf fallende Kurse in der Branche wettet, um 9,3 Prozent zu.
(Reuters)