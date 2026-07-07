Die Furcht vor einer Abkühlung des Booms bei Künstlicher Intelligenz setzt US-Chipherstellern zu. Auslöser ‌ist ⁠ein enttäuschendes Umsatzplus beim südkoreanischen Branchenriesen Samsung, das ⁠Anleger nervös machte. Im vorbörslichen US-Handel verbilligen sich die Aktien ‌des Speicherchipherstellers Micron um rund fünf ‌Prozent. Die Aktien von ​Sandisk, Seagate Technology und Western Digital verlieren ebenfalls zwischen rund vier und gut fünf Prozent. «Die Anleger werden zunehmend nervös angesichts des Ausgabentempos bei KI und betrachten ‌den Technologiesektor mit grösserer Vorsicht», sagte Dan Coatsworth, Marktexperte bei AJ Bell.