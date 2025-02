Per 1. März wird Francisco Ballester, President Region International und Mitglied der Geschäftsleitung bei Sandoz, in den Ruhestand treten. Seine Nachfolge soll Peter Stenico antreten, wie der Konzern am Montag mitteilte. Ballester war seit 2019 in seiner Funktion dafür verantwortlich, das Geschäftswachstum und den Zugang für Patienten in Märkten ausserhalb Nordamerikas und Europas voranzutreiben.