Im Rahmen der Vereinbarung übernimmt mAbxience die Entwicklung und Herstellung des geplanten Biosimilars, das sich derzeit noch in einem frühen Forschungsstadium befindet. Sandoz erhält dafür die exklusiven weltweiten Vermarktungsrechte – mit Ausnahme von Argentinien, Uruguay und Paraguay. Wie viel Geld zwischen den Unternehmen für die Zusammenarbeit vereinbart wurde, wurde nicht bekannt gegeben.