Die Kooperation mit Shanghai Henlius Biotech (Henlius) umfasst zunächst Nachahmermedikamente zu Cetuximab, Evolocumab und Belimumab sowie eine Option auf eine rekombinante menschliche Hyaluronidase, teilte Sandoz am Montag mit. Damit erweitert der Generikahersteller seine Biosimilar-Pipeline auf 39 Wirkstoffe mit Potenzial auf bis zu 46, teilte das Unternehmen am Montag mit. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Sandoz die Vermarktungsrechte für die vereinbarten Biosimilar-Produkte ausserhalb Chinas. Henlius wird derweil für die Entwicklung und Herstellung verantwortlich sein.