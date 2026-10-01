Sandoz soll gemäss der Vereinbarung 400 Millionen US-Dollar über sieben Jahre zahlen. Davon entfallen rund 320,6 Millionen auf den eigentlichen Vergleichsbetrag und 79,4 Millionen auf Zinsen. Die erste Zahlung wird nach der endgültigen gerichtlichen Genehmigung fällig. Wann das Gericht darüber entscheidet, steht noch nicht fest.