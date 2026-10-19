Diabetes ist eine Volkskrankheit: Weltweit sind laut Sanofi mehr als 500 Millionen Menschen betroffen, die Zahl könne bis 2050 auf 800 Millionen steigen. Ohne staatliche Beihilfen würde Sanofi nach früheren EU-Angaben seinen deutschen Standort schliessen. Es sei die einzige Produktionsstätte für Humaninsulin im Europäischen Wirtschaftsraum und eine von nur zwei Insulin-Produktionsstätten dort - die übrige wird vom Pharmakonzern Novo Nordisk in Dänemark betrieben.