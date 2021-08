Sanofi verstärkt mRNA-Geschäft mit Milliardenübernahme

Sanofi bietet 3,2 Milliarden Dollar in bar beziehungsweise 38 Dollar je Aktie, wie der Konzern am Dienstag mitteilte. Er bestätigte damit einen Bericht von Reuters. Die Vorstände beider Unternehmen hätten dem Deal bereits zugestimmt. Mit Translate Bio könne Sanofi seine Ziele im Bereich mRNA-Technologie und Entwicklung von Impfstoffen als Therapeutika vorantreiben, sagte Sanofi-Chef Paul Hudson.

Nach dem Erfolg des mRNA-basierten COVID-19-Vakzins von Biontech und dem US-Pharmariesen Pfizer wie auch des Impfstoffes von Moderna ist die Technologie in den Fokus der Pharmafirmen gerückt. Die so genannte Boten-RNA (mRNA)-Technologie nutzt das Nachrichtensystem des menschlichen Körpers, um den menschlichen Zellen die Informationen zur Bekämpfung von Krankheitserregern zu vermitteln.

Translate Bio wurde im Jahr 2016 gegründet und hat bislang noch keine Medikamente auf den Markt gebracht. Ein Therapeutikum auf mRNA-Basis gegen die Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose befindet sich in klinischen Studien. Seit 2018 arbeiten die Amerikaner mit Sanofi zusammen. Im vergangenen Jahr schlossen sich die beiden Konzerne zusammen, um einen mRNA-basierten COVID-19-Impfstoff zu entwickeln. Die beiden Unternehmen prüfen auch mRNA-Impfstoffe gegen mehrere Infektionskrankheiten und starteten im Juni eine Phase-I-Studie zur Bewertung eines möglichen mRNA-basierten Impfstoffs gegen die saisonale Grippe.

Sanofi forscht auch mit der britischen GlaxoSmithKline an einem Corona-Vakzin, musste dabei aber Anfang des Jahres einen Rückschlag hinnehmen. Im Frühjahr kündigten die beiden Pharmakonzerne dann an, bis Ende des Jahres wohl einen genehmigungsfähigen Impfstoff zu haben.

Sanofi hat sich die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten auf Basis der mRNA-Technologie auf die Fahnen geschrieben. Bis 2025 wollen die Franzosen mindestens sechs Impfstoffe in die klinische Entwicklung bringen. Daran sollen rund 400 Mitarbeiter an den Standorten Cambridge in den USA und im französischen Lyon arbeiten.

(Reuters)