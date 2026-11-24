Sanofi bietet 175 Dollar je Aktie des US-Pharmaherstellers Insmed. Dies entspreche einer Unternehmensbewertung von rund 41 Milliarden Dollar, die in bar gezahlt würden, teilte Sanofi am Dienstag in Paris mit. Der Kauf soll sich ab 2028 positiv auf das Ergebnis je Aktie von Sanofi auswirken. Gerüchte über einen bevorstehenden Kauf hatte es bereits in der vergangenen Woche gegeben.