Die südkoreanische Arzneimittelbehörde MFDS hatte dem Präparat im Juni 2026 den Status als Medikament gegen eine seltene Krankheit zuerkannt und es in das beschleunigte Prüfverfahren «Global Innovative Products on Fast Track» aufgenommen. Dieses soll die Prüfdauer verkürzen und einen früheren Zugang zur Behandlung ermöglichen.