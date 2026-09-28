Klein: KI in Unternehmenswelt vor breitem Durchbruch

SAP wäre auch mit der Weiterentwicklung von Software und Applikationen gut vorangekommen, sagte Klein. «Aber KI-Agenten geben unseren Kunden - und damit uns - einen ganz anderen Hebel», sagte der 46 Jahre alte Konzernlenker. «In der Unternehmenswelt steht die KI im Moment kurz vor dem breiten Durchbruch», sagte Klein. Jetzt gehe es darum, die Stärken der eigenen Plattform im grossen Massstab bei den Kunden unter Beweis zu stellen. «Wir sehen grosse Fortschritte und sind überzeugt, dass SAP-Agenten am Ende bessere Ergebnisse bringen», sagte Klein. Allein auf die grossen Sprachmodelle bekannter KI-Firmen zu setzen, hätte SAP hingegen austauschbar gemacht.