Bei einigen SAP-Produkten seien die kostspieligeren KI-Modelle bereits ersetzt worden, sofern diese ähnlich leistungsfähig seien, ‌erläuterte Finanzchef Dominik Asam. Anders als bei vielen anderen Anbietern bezahlen SAP-Kunden nicht für die Rechenkapazitäten, ​die für eine Antwort der ​KI benötigt werden, sondern für ​die erledigte Aufgabe. Dadurch wirken sich geringere Betriebskosten positiv ‌auf die Gewinnmarge aus.