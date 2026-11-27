⁠Der Betriebsrat sei über die Pläne zum Stellenabbau bei SAP ⁠jedoch noch nicht offiziell informiert worden, fügte eine ‌der mit der Angelegenheit vertrauten ‌Personen am Freitag ​hinzu. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge könnten bis zu 10.000 Jobs wegfallen. Diese Zahl erscheine realistisch, da die angestrebten Einsparungen anders kaum ‌erreicht werden könnten, ergänzte einer der Insider.