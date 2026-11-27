Der Betriebsrat sei über die Pläne zum Stellenabbau bei SAP jedoch noch nicht offiziell informiert worden, fügte eine der mit der Angelegenheit vertrauten Personen am Freitag hinzu. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge könnten bis zu 10.000 Jobs wegfallen. Diese Zahl erscheine realistisch, da die angestrebten Einsparungen anders kaum erreicht werden könnten, ergänzte einer der Insider.
Der Konzernchef Christian Klein und der Finanzvorstand Dominik Asam hatten bei Investorenveranstaltungen in den vergangenen Wochen signalisiert, dass die Zahl der aktuell mehr als 110.000 Beschäftigten zurückgehen dürfte. Anfang 2024 hatte Europas grösstes Softwarehaus angekündigt, 8000 Jobs auf den Prüfstand zu stellen. Dabei wurden jedoch in wachstumsschwachen Bereichen weggefallene Arbeitsplätze durch Neueinstellungen in zukunftsträchtigen Sparten ausgeglichen. Konzernchef Klein konzentriert sich inzwischen verstärkt auf Künstliche Intelligenz (KI) und die Einbindung dieser Technologie in die SAP-Produkte.
(Reuters)