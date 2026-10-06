Die Transaktion werde voraussichtlich vor dem ⁠Jahresende abgeschlossen, teilte der Walldorfer Konzern am Dienstag mit. Finanzielle ‌Details nannte er nicht. «TechWolfs 'Context Graph for ‌Work' bietet eine sehr starke ​Daten- und Wissensgrundlage für Anfragen rund um Arbeits- und Kompetenzplanung sowie Talentmanagement», sagte Manoj Swaminathan, Mitglied des erweiterten SAP-Vorstands. Viele dieser Prozesse könnten dadurch mithilfe ‌von KI automatisiert werden.