Die Transaktion werde voraussichtlich vor dem ⁠Jahresende abgeschlossen, teilte der Walldorfer Konzern am Dienstag mit. Finanzielle ‌Details nannte er nicht. «TechWolfs 'Context Graph for ‌Work' bietet eine sehr starke ​Daten- und Wissensgrundlage für Anfragen rund um Arbeits- und Kompetenzplanung sowie Talentmanagement», sagte Manoj Swaminathan, Mitglied des erweiterten SAP-Vorstands. Viele dieser Prozesse könnten dadurch mithilfe ‌von KI automatisiert werden.

'Context Graph for Work' erfasst den Angaben zufolge unter anderem die Tätigkeiten und Fähigkeiten ​von Beschäftigten und verknüpft sie mit der ​Unternehmensstrategie. Auf dieser Basis können ​Personalabteilungen Entscheidungen über Einstellungen, Umschulungen oder Versetzungen treffen. SAP-Kunden ‌können das TechWolf-Angebot bereits jetzt im Rahmen einer Kooperation der beiden Unternehmen nutzen.

TechWolf wurde 2018 im belgischen ​Gent ​gegründet. Medienberichten zufolge sammelte das ⁠Startup im Frühjahr 43 Millionen ​Dollar an Kapital ⁠ein. SAP sei einer der Geldgeber bei dieser ‌Finanzierungsrunde gewesen. Dem Walldorfer Konzern zufolge soll TechWolf nach der Übernahme als eigenständiges Unternehmen ‌unter dem bisherigen Chef Andreas De ​Neve weiterbestehen.

(Reuters)