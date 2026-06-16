Die Schweizer Wirtschaft ist andererseits stark von der Eurozone abhängig.

Es wäre natürlich besser, wenn die Schweiz von stark wachsenden Ländern umgeben wäre. Wir sehen das an der Industrieproduktion, die ausserhalb von Chemie und Pharma auch in der Schweiz in den vergangenen Jahren eher stagniert hat. Und trotzdem bin ich immer wieder positiv überrascht über die Schweizer Anpassungsfähigkeit. Wir haben im ersten Quartal gesehen, dass trotz des starken Wechselkurses das verarbeitende Gewerbe sehr stark expandierte. Das ist sicherlich nicht nur auf die Nachfrage aus der Schweiz zurückzuführen. Das verarbeitende Gewerbe ist stark exportiert und hat offensichtlich wieder vereinzelt Nischen gefunden, wo die Unternehmen mit ihrer Expertise und spezialisierten Produkten gut punkten konnten.