Versierte und risikofähige Hypothekarnehmer bleiben in der Saron-Hypothek, auch wenn die Zinsen steigen. Sie erwarten, dass in einer mehrjährigen Betrachtungsdauer der Zinssatz der Saron-Hypothek im Vergleich zur Festzinshypothek tiefer liegt, so Brundia von Oxifina. Wer dem Zinsänderungsrisiko eine mittlere Priorität schenkt, wird sich wegen des tiefen Saron zwangsläufig mehr Gedanken machen, ob 100 Prozent Festhypothek der richtige Weg ist. Wer ein vollständige Planungssicherheit will, bleibt in der Festhypothek trotz höherer Kosten.