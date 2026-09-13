In den Häfen am Roten Meer ‌reichten die Lagerbestände für fünf ‌bis sieben Tage, sagten ​Ölkäufer und Händler. Dies könne zu einem Ausfall von bis zu vier Prozent des weltweiten Angebots führen. Ein weiterer Rückgang der saudiarabischen Lieferungen würde die weltweite ‌Angebotsverknappung verschärfen, die bereits zu rekordhohen Kraftstoffpreisen und steigender Inflation geführt hat.