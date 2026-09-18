Grund ist der Drohnenangriff auf die für das Königreich wichtige Pipeline zum Roten Meer, wie darüber informierte Kreise berichten.
Europäische Kunden beziehen saudi-arabisches Rohöl normalerweise über Terminverträge, die jeden Monat für einen stetigen Nachschub sorgen. Im kommenden Monat werden diese Lieferungen jedoch ausbleiben, wie Insider berichten. Die Entscheidung gelte für alle europäischen Abnehmer, hiess es.
Saudi Aramco reagierte ausserhalb der üblichen Geschäftszeiten zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.
Saudi-Arabien hat seine Ost-West-Pipeline in der vergangenen Woche stilllegen müssen, nachdem sie von Drohnen angegriffen worden war. Die Leitung soll innerhalb weniger Tage teilweise wieder in Betrieb gehen und binnen sechs Wochen wieder vollständig laufen, wie zu hören ist.
Europäische Raffinerien beziehen saudisches Rohöl üblicherweise über den ägyptischen Mittelmeerhafen Sidi Kerir. Der Hafen ist über eine Pipeline mit dem Roten Meer verbunden.
Die Stilllegung der Pipeline hat bei einigen Kunden von Aramco Panikkäufe ausgelöst. Der polnische Ölkonzern Orlen hat seit Freitag mehr als zehn Ausschreibungen gestartet, um sich alternative Lieferungen zu sichern.
Im Juni hatten die europäischen OECD-Länder täglich 577.000 Barrel Rohöl aus Saudi-Arabien importiert, wie die Internationale Energieagentur in ihrem monatlichen Bericht zum Ölmarkt mitgeteilt hat.
(Bloomberg)