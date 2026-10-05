Die Wiederauffüllung der als Notmassnahme angezapften weltweiten Lagerbestände könne zwei Jahre dauern, sagt Konzernchef von Saudi Aramco Amin Nasser auf der Konferenz von Energy Intelligence in London. Solange die Strasse von Hormus nicht vollständig wieder geöffnet sei und das Marktvertrauen nicht zurückkehre, werde sich der Druck auf den Markt für Rohöl und Raffinerie-Produkte verstärken.
Seit Beginn des Konflikts sei das Ölangebot um fast drei Milliarden Barrel geschrumpft, sagt Nasser. Zugleich sei eine Milliarde Barrel Öl aus den Lagern freigegeben worden. Den Druck erhöhe zudem, dass der grösste Teil des bisherigen Lagerabbaus aus kommerziellen Beständen stamme. Die verbleibenden rund sechs Milliarden Barrel in den Lagern seien «faktisch nicht verfügbar». «Das System ist bereits angespannt.»
(Reuters)