Seit ​Beginn des Konflikts sei das Ölangebot um ‌fast drei Milliarden Barrel geschrumpft, sagt Nasser. Zugleich sei eine Milliarde Barrel Öl aus den ​Lagern ​freigegeben worden. Den Druck ⁠erhöhe zudem, dass der ​grösste Teil des ⁠bisherigen Lagerabbaus aus kommerziellen Beständen stamme. Die verbleibenden ‌rund sechs Milliarden Barrel in den Lagern seien «faktisch nicht verfügbar». «Das ‌System ist bereits angespannt.»