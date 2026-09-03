«Der Konsum geht ‌seit Juni zurück (...) Das gibt Anlass ​zur Sorge», sagt Gref auf einem Wirtschaftsforum in der Hafenstadt Wladiwostok. «Wir sehen erste Tendenzen.» Das Anziehen der Teuerung führt er vor allem auf den Ausfall von Ölraffineriekapazitäten durch Drohnenangriffe der Ukraine zurück.