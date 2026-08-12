Hintergrund der ​Äusserungen ist der wachsende Druck der Europäischen Union (EU) ​auf die sogenannte russische Schattenflotte. Die ​EU hatte zuletzt ihre Sanktionen gegen Hunderte Schiffe ausgeweitet und einige ‌von ihnen für Kontrollen festgesetzt. Einige europäische Regierungen prüfen zudem ein härteres Vorgehen gegen Schiffe, die im Verdacht stehen, Sanktionen zu ​umgehen.