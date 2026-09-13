Die Volksrepublik treibt die Forschung und Entwicklung humanoider Roboter für den ‌militärischen Einsatz voran. Dies geht aus Dutzenden staatlichen Unterlagen, wissenschaftlichen Studien und Patentanmeldungen hervor, die die Nachrichtenagentur Reuters ‌ausgewertet hat. Das Militär testet Humanoide unter Gefechtsbedingungen und prüft, wie Roboter ​an der Seite menschlicher Truppen eingesetzt werden können. Bislang gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass humanoide Roboter in reguläre Einheiten eingegliedert werden. Noch gelten die Maschinen als zu unzuverlässig und zu energiehungrig. Das chinesische Verteidigungsministerium und die National University of Defense Technology (NUDT), die wichtigste Forschungseinrichtung der Volksbefreiungsarmee, liessen Bitten um Stellungnahmen zu diesem Thema unbeantwortet.