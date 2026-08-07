Während ein zeitweiliges Rahmenabkommen zwischen dem Iran und den USA galt, herrschte auch für die Schifffahrt in der Region eine Phase gewisser Entspannung. Aber nach dem Zusammenbrechen der Vereinbarung und neuerlicher Blockaden hätten sich etwa die Passagen von Frachtern für Trockengüter halbiert, schrieb der Schifffahrtsdienstleister AXS Marine auf der Plattform X. «Dieser Rückgang hat einen Grossteil der nach dem Waffenstillstand im Juni zu verzeichneten teilweisen Erholung zunichtegemacht».