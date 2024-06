Damit rücken Danilo Calabrò und Vikén Martarian in das Führungsgremium des Unternehmens auf, wie Schindler am Donnerstag mitteilte. Calabrò wird per 1. Juli die Leitung der Region «Europa Süd» übernehmen. Er folgt auf Julio Arce, der Schindler per Ende Juni aus persönlichen Gründen verlassen wird. Calabrò ist seit 2008 in verschiedenen operativen Führungspositionen bei Schindler tätig. Seit 2020 leitet er bereits die Geschäfte in Italien.