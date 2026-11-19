«Die Preisgestaltung und die Effizienzgewinne müssen höher sein als die Inflation. Das geriet in der Vergangenheit aus dem Blick», sagte De Geyseleer. Man habe steigende Kosten in Logistik, Energie und bei Metallpreisen sowie bei Elektronik, Löhnen und Zöllen. «Wir nehmen an, dass die US-Zölle auch nach den Zwischenwahlen in Amerika in Kraft bleiben werden. Wir werden deswegen aber nicht weinen.»