Das Programm war im November 2024 mit einem ursprünglichen Volumen von bis zu 500 Millionen Franken angekündigt worden und soll spätestens im November 2026 abgeschlossen werden, wie der Lift- und Rolltreppenhersteller Schindler am Donnerstag mitteilte.
Die Aufstockung gelte mit sofortiger Wirkung, alle übrigen Bedingungen blieben unverändert, heisst es. Der Verwaltungsrat beabsichtigte, die zurückgekauften Aktien und Partizipationsscheine durch eine von der nächsten ordentlichen Generalversammlung zu beschliessende Kapitalherabsetzung vernichten zu lassen.
(AWP)