Höhere Profitabilität angepeilt

Die Ziele für die Profitabilität setzt das Management nun nach oben. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet Schindler neu eine EBIT-Marge von rund 13,5 Prozent (bisher: rund 13,0 Prozent). Das Umsatzziel blieb dagegen unverändert: Hier rechnet Schindler weiterhin mit einem Umsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich in Lokalwährungen.