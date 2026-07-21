Anlässlich der Halbjahreszahlenkonferenz stehen laut den Analysten nun detailliertere Informationen zu den Geschäftsbereichen, zum Umsatz- und Gewinnwachstum sowie zu aktuellen Trends in China im Fokus. Darüber hinaus dürften Aussagen des Managements zur möglichen Mega-Fusion zwischen Kone und TK Elevator interessieren. Dazu hat sich das Unternehmen bisher noch nicht im Detail geäussert.