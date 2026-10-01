Demnach ist der Huwa-Anteil, der im Besitz der Familien Huber und Hubeli war, an die 1741 Fund Solutions AG übergegangen. Als direkter Aktionär wird der Samurai Activist Fund genannt, der damit zum grössten Schlatter-Aktionär aufsteigt. Ein weiterer Grossaktionär ist Metall Zug rsp. die Familien Buhofer/Häcki mit einem zuletzt gemeldeten Anteil von 13,6 Prozent.