Daniel Zappa übernimmt die Leitung von Werner Schmidli, der am 31. Juli als Konzernchef von Schlatter zurücktritt. Damit setzt der Maschinenbauer laut einer Mitteilung vom Dienstag die langfristige Nachfolgeplanung in der operativen Führung um. Zappa war bisher Vertriebschef (Chief Sales Officer) und hatte in der Gruppe bereits verschiedene Führungsfunktionen inne.