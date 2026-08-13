Bei Bestellungen von Webmaschinen für die Papierindustrie herrschte laut Schlatter weltweit Zurückhaltung. Entsprechend nahm die Gruppe in dem Segment nur noch Aufträge im Wert von 5,5 Millionen Franken entgegen, gut ein Drittel weniger als im ersten Halbjahr 2025. Der Nettoerlös schrumpfte hier noch auf 5,7 Millionen.