Insbesondere die Wachstumsbeiträge aus den Regionen Americas und Asia/Pacific hätten enttäuscht, so der Tenor am Markt. Mehr als nur ein Haar in der Suppe ist im Urteil der Experten indes das etwas vorsichtigere Gewinnziel für das vergangene Jahr. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnet Sika nun mit einer EBIT-Marge von 15 Prozent, also einer im Vergleich zum Vorjahr flachen Margenentwicklung. Denn bisher ging das Unternehmen von einem überproportionalen EBIT-Wachstum aus.