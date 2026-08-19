«Ich habe die Raiffeisen und die Aduno nie, nie schädigen wollen», sagte Vincenz am Mittwoch in einem knappen Schlusswort. Dessen Geschäftspartner Beat Stocker holte etwas weiter aus, sagte aber auch, dass er nie eine der Firmen habe schädigen wollen. Zwei weitere Beschuldigte verzichteten auf ein Schlusswort, ein dritter bezeichnete sich als unschuldig.