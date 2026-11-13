Der Grund für den Kursverlust liegt in den am Freitagmorgen vorgestellten Zahlen zum zweiten Quartal beziehungsweise ersten Semester des Geschäftsjahres 2026/27 (per Ende September). Dabei sind die Ergebnisse der - für Richemont bedeutsamen - Schmucksparte im zweiten Quartal hinter den Konsensprognosen zurückgeblieben. So sei der Rückgang im Schmuckbereich in den vergangenen drei Monaten stärker als erwartet ausgefallen, berichtet der zuständige Analyst der US-Investmentbank Jefferies, James Grzinic, in seiner Ersteinschätzung zum Richemont-Zahlenwerk.