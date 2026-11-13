Der Luxusgüterkonzern Richemont fällt am Freitag an der Börse durch. Die Aktien sinken um 7,1 Prozent auf 163,60 Franken. Damit vergrössern sie den Abstand zu ihrem Allzeithoch bei 202,20 Franken vom August auf 19,1 Prozent.
Der Grund für den Kursverlust liegt in den am Freitagmorgen vorgestellten Zahlen zum zweiten Quartal beziehungsweise ersten Semester des Geschäftsjahres 2026/27 (per Ende September). Dabei sind die Ergebnisse der - für Richemont bedeutsamen - Schmucksparte im zweiten Quartal hinter den Konsensprognosen zurückgeblieben. So sei der Rückgang im Schmuckbereich in den vergangenen drei Monaten stärker als erwartet ausgefallen, berichtet der zuständige Analyst der US-Investmentbank Jefferies, James Grzinic, in seiner Ersteinschätzung zum Richemont-Zahlenwerk.
Im Übrigen lieferte das in Genf ansässige Luxusunternehmen einen überraschend starken Halbjahresabschluss. Der Umsatz stieg um 16 Prozent auf 12,3 Milliarden Euro, der operative Gewinn kam fast 33 Prozent höher bei 3,1 Milliarden Euro zu liegen. Die entsprechende Marge stieg um 3,3 Prozentpunkte auf 25,5 Prozent. Zudem wuchs der Gewinn je Aktie um 39 Prozent auf 4,29 Euro.
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) nannte das Resultat «brillant». Die Profitabilität des ersten Halbjahres beweise, dass Richemont «mit einem starken operativen Hebel die Profitabilität auf ein nächstes Niveau heben kann», so der zuständige ZKB-Analyst, Gian Marco Werro. Er erwartet nun ein anhaltend starkes organisches Wachstum im Schmucksegment und einen operativen Hebel auf Margen und Kostenstruktur. Getrieben werde dies durch die Vermögenskonzentration bei sehr Wohlhabenden und durch starke Markenmacht des Unternehmens. Die ZKB sieht den fairen Wert je Aktie bei 191 Franken. Das Rating lautet «Übergewichten».
Zufrieden mit den Geschäftszahlen zeigt sich auch Vontobel-Analyst, Jean Philippe Bertschy: «Profitabilität und Cashflow-Generierung stechen hervor und zeigen, dass Richemont die Vorteile struktureller Entscheidungen erntet, die vor Jahren getroffen wurden.» Der schmucklastige Mix, das starke eigene Einzelhandelsnetzwerk und die disziplinierte Umsetzung untermauern nach Ansicht von Bertschy die Widerstandsfähigkeit und Preissetzungsmacht des Konzerns. Der Vontobel-Experte empfiehlt die Aktien von Richemont zum Kauf. Das Preisziel setzt er bei 220 Franken an - auf dem Niveau eines neuen Allzeithochs also.
Aktuell sagen die von der Nachrichtenagentur AWP erfassten Analysten im Mittel ein Preisziel von 210,89 Franken voraus. Es gibt 16 Kaufempfehlungen. Drei Anlageurteile lauten «Halten», eines steht auf «Verkaufen». Es wäre nicht ungewöhnlich, wenn manch ein Experte in den nächsten Tagen aufgrund der soeben publizierten Zahlen zu einer neuen Einschätzung kommt.