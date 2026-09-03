Als provisorische Sachwalterin wurde der Mitteilung zufolge die Kanzlei Staiger Rechtsanwälte eingesetzt. Die Veröffentlichung des Verfahrens sei zunächst aufgeschoben worden, um die Fortführung des Betriebs sicherzustellen, hiess es weiter. Die Publikation im Handelsamtsblatt und im Handelsregister soll in den nächsten Tagen nachgeholt werden.