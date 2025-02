Szenario 3: SPD will nicht in die Regierung

Auch wenn es niemand öffentlich sagt: Es gibt in der SPD Stimmen, dass die Sozialdemokraten nicht in eine Regierung eintreten, sondern sich lieber in der Opposition regenerieren sollten. Am ehesten sind diese Stimmen bei den Jusos zu finden, die eine Koalition vor allem mit Merz kritisch sehen. Die nötige Zustimmung der SPD-Basis ist zudem ein Risiko für die Parteiführung, selbst wenn sie einen Koalitionsvertrag ausgehandelt haben sollte. «Nein, das kann ich mir nicht vorstellen», sagte der CDU-Politiker Frei auf die Frage, ob sich die SPD am Ende verweigern könnte. «Die SPD ist eine alte Partei, die in der Vergangenheit grosse Verantwortung für unser Land schon übernommen hat.» SPD-Granden betonen dagegen, dass es keinen Automatismus gebe.