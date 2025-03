Wer mit dem Abschluss einer Festhypothek jüngst zugewartet hat, sieht sich seit Tagen mit immer höher steigenden Refinanzierungskosten konfrontiert. Einerseits hat die von US-Präsident Donald Trump geforderte höhere Beteiligung Europas an den Rüstungsausgaben die Obligationenrenditen seit seinem Amtsantritt am 21. Januar 2025 kontinuierlich nach oben getrieben. Andererseits hat das am Mittwoch angekündigte Fiskalprogramm in Deutschland die Renditen der europäischen Staatsanleihen als auch der hiesigen Staatsanleihen abrupt in die Höhe schiessen lassen. Dies, weil durch die höhere Staatsverschuldung in Deutschland Anleger eine höhere Risikoprämie einfordern können.