Er löst Antoine de Saint-Affrique ab, der seit Oktober 2015 CEO ist und am Ende des Geschäftsjahres der Gruppe zurücktritt, wie der Schokolade-Hersteller am Donnerstag mitteilte. De Saint-Affrique wird derweil bei der kommenden Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen.

Peter Boone (Jahrgang 1970) ist niederländischer Staatsangehöriger und seit September 2017 Präsident Americas von Barry Callebaut bzw. seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung. Unter seiner Führung habe die Region Nord- und Südamerika ein solides und profitables Volumenwachstum erlebt und ihr Kundenportfolio erweitert.

Zudem habe er im Einklang mit der Strategie des "smarten Wachstums" der Gruppe das Spezialitäten- und Dekorationsgeschäft in Nordamerika durch die Akquisition der Division Ingredients von Gertrude Hawk Chocolates strategisch aufgebaut.

Er war 2012 als Chief Innovation Officer zu Barry Callebaut gestossen. Zusätzlich dazu übernahm er per Juni 2013 die Verantwortung für die Qualitätssicherung und per November 2015 für den Bereich Nachhaltigkeit.

Nachfolger von Boone als Präsident Americas wird Steve Woolley, derzeit Vice-President und General Manager Global Accounts North America. Er hat seit 2006 verschiedene Beschaffungs- und Vertriebspositionen bei Barry Callebaut inne.

Ausserdem hat der Verwaltungsrat Jo Thys per 1. Juli 2021 zum neuen Präsidenten der Region Asien-Pazifik ernannt. Thys, der derzeit als Vice Präsident Afrika, Naher Osten und Türkei tätig ist, ersetzt Ben De Schryver, der per 1. Januar 2021 zum CFO ernannt worden war.

(AWP)