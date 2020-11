Die Einweihung des neuen Büros, das vierte nach Suzhou, Shanghai und Beijing, und des Chocolate Academy Centers in Shenzhen sind Teil der Expansionsstrategie in China, wie Barry Callebaut am Dienstag mitteilt. Das Büro soll zum operativen Zentrum in Südchina werden.

Am Chocolate Academy Center sollen Kunsthandwerker, Konditoren, Konditoren, Bäcker und Caterer lernen, die Schokoladengenüsse von morgen zu kreieren. In den letzten 12 Jahren hätten mehr als 5'000 Handwerker in China an Schulungen und Vorführungen in den Zentren in Shanghai und Peking teilgenommen. Die Zentren hätten kürzlich mehrere Online-Lernsitzungen in Mandarin zu Themen wie Hausbacken veranstaltet, die seit Februar 2020 mehr als 130'000 Zuschauer angezogen hätten.

(AWP)