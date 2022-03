Man habe nach einer Neuevaluation beschlossen, die Läden per sofort zu schliessen und sämtliche Lieferungen nach Russland einzustellen, hiess es in der Mitteilung. Die eigenen Mitarbeitenden vor Ort würden weiterhin "Unterstützung" erhalten und Lindt sei mit ihnen in Kontakt.

Lindt beschäftigt in Russland rund 120 Mitarbeitende. Auch in der Ukraine hat das Unternehmen zudem einen Mitarbeiter. Wie Lindt-CEO Dieter Weisskopf am Dienstag sagte, sei dieser derzeit zwar in Sicherheit, befinde sich aber weiterhin in der Ukraine und er mache sich grosse Sorgen um ihn - aber auch um die 120 Mitarbeitenden in Russland.

Weisskopf hatte den Russland-Kurs seines Unternehmens an der Pressekonferenz vom Dienstag verteidigt. Das Unternehmen verkaufe schliesslich keine Waffen und kein Öl oder Treibstoffe, hatte er auf die Frage eines Journalisten gesagt, ob man sich mit dem weiteren Verkauf von Luxusschokolade in Russland nicht zu wenig distanziere. Die Berichterstattung in den Medien war denn auch mehrheitlich auf den Russland-Kurs des Unternehmens fokussiert.

(AWP)