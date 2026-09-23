Nun zeichnet sich eine Entspannung ab. Der Kakaopreis liegt mit rund 4500 Pfund zwar noch etwa doppelt so hoch wie im historischen Durchschnitt, aber rund 60 Prozent unter dem Höchststand. Gleichzeitig wuchs die weltweite Kakaovermahlung im zweiten Quartal 2026 erstmals nach sechs Rückgängen in Folge. Sie gilt als wichtiger Frühindikator für die Schokoladennachfrage.