104 Millionen US-Dollar investiere man in das neue Werk, teilte Barry Callebaut am Donnerstag mit. Das Areal werde sowohl Büroräume für die Unternehmensabläufe als auch die Schokoladenverarbeitung umfassen und 200 Arbeitsplätze bieten. Von der Produktion her werde man sich auf zuckerfreie, proteinreiche und andere Schokoladenspezialprodukte konzentrieren, hiess es weiter.

(AWP)