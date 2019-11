Die Jacobs Holding verkauft 2,9 Prozent der Aktien von Barry Callebaut im Rahmen einer Privatplatzierung an den Ontario Teachers' Pension Plan. Das gab Jacobs am Montagabend bekannt. Dazu will Jacobs weitere 7,2 Prozent an Barry Callebaut verkaufen, dies im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens.

«Die Jacobs Holding diversifiziert mit dieser Transaktion ihr Portfolio und bleibt gleichzeitig mit einer Beteiligung von 40,1 Prozent Hauptaktionärin von Barry Callebaut», schreibt Jacobs in einer Mitteilung. Jacobs habe keine Absicht, weitere Anteile von Barry Callebaut zu verkaufen und bleibe unverändert im Verwaltungsrat vertreten. «Jacobs steht voll hinter dem Unternehmen und seiner Wachstumsstrategie.»

(cash/dhü)