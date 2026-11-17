Der 63-Jährige wurde am 12. November als Vorstandschef abgesetzt, nachdem mehrere aussereheliche Affären bekannt geworden waren. Dazu gehörten Beziehungen mit Nvidia-Mitarbeiterinnen sowie mit einer Frau, die vom US-Justizministerium verdächtigt wird, für China spioniert zu haben. Die Nvidia-Aktie hat seit einem Bericht der New York Times Ende Oktober, wonach Huang Ziel einer chinesischen Spionageoperation gewesen sein könnte, mehr als 25 Prozent verloren.