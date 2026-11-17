Damit sicherten sie sich noch vor dem überraschenden Abgang von Jensen Huang bei dem Chiphersteller Kursgewinne.
Soros Fund Management verringerte seine Nvidia-Beteiligung im Quartal bis Ende September um fast ein Fünftel, wie von Bloomberg zusammengestellte Daten aus regulatorischen Quartalsmeldungen zeigen. Es war die grösste offengelegte Reduzierung der Nvidia-Position in diesem Jahr, nachdem die Investmentgesellschaft ihren Anteil zuvor noch aufgestockt hatte.
Auch BlueCrest Capital Management von Michael Platt sowie eine Investmentgesellschaft des Herrschers von Abu Dhabi, Scheich Mohamed bin Zayed Al Nahyan, reduzierten im selben Zeitraum ihre Nvidia-Beteiligungen.
Die Aktie des Unternehmens aus Santa Clara in Kalifornien hatte seit Jahresbeginn bis Ende September 22 Prozent zugelegt und damit etwa doppelt so stark wie der US-Leitindex S&P 500.
Die mindestens zwölf Family Offices, die Aktien verkauften, behielten jeweils einen Teil ihrer Nvidia-Positionen. Zusammen waren ihre Beteiligungen zum Quartalsende noch mehr als 1 Milliarde Dollar wert. Für viele dieser Gesellschaften blieb Nvidia eine ihrer grössten Positionen in US-Aktien.
Nvidia gehörte in den vergangenen Jahren zu den weltweit gefragtesten Aktien und wurde rasch zu einem Symbol des KI-Booms. Der überraschende Abgang von Huang in der vergangenen Woche nach mehr als drei Jahrzehnten an der Spitze des Unternehmens hat jedoch eine Neubewertung ausgelöst.
Der 63-Jährige wurde am 12. November als Vorstandschef abgesetzt, nachdem mehrere aussereheliche Affären bekannt geworden waren. Dazu gehörten Beziehungen mit Nvidia-Mitarbeiterinnen sowie mit einer Frau, die vom US-Justizministerium verdächtigt wird, für China spioniert zu haben. Die Nvidia-Aktie hat seit einem Bericht der New York Times Ende Oktober, wonach Huang Ziel einer chinesischen Spionageoperation gewesen sein könnte, mehr als 25 Prozent verloren.
Nvidia legt am Dienstag seine Ergebnisse für das dritte Quartal vor und hat mit der Suche nach einem Nachfolger begonnen. Einige Verbündete Huangs im Silicon Valley sowie US-Präsident Donald Trump setzen sich unterdessen für seine Rückkehr an die Unternehmensspitze ein.
Nvidias dominierende Rolle im Technologieboom hat die Aktie zu einem wichtigen Bestandteil vieler Family-Office-Portfolios gemacht. Einige dieser Investmentgesellschaften stockten ihre Positionen im dritten Quartal sogar auf. Zu den Käufern gehörten Gesellschaften, die das Vermögen des Duty-Free-Unternehmers Alan Parker, der brasilianischen Finanzdynastie Moreira Salles und der Familie Van Tuyl aus Missouri verwalten.
Soros Fund Management, das von der früheren UBS-Managerin Dawn Fitzpatrick geführt wird, verkaufte im vergangenen Quartal rund 206.000 Nvidia-Aktien im Wert von bis zu 47,4 Millionen Dollar, wie aus den Meldungen hervorgeht. Die verbleibende Nvidia-Beteiligung war zum 30. September fast 200 Millionen Dollar wert. Das Vermögen des 96-jährigen Soros beläuft sich laut Bloomberg Billionaires Index auf 9,7 Milliarden Dollar.
Vermögensverwalter mit mehr als 100 Millionen Dollar in US-Aktien müssen innerhalb von 45 Tagen nach Ende jedes Quartals ein sogenanntes 13F-Formular einreichen und darin ihre Beteiligungen an börsennotierten US-Aktien offenlegen. Die Meldungen bieten einen der wenigen Einblicke in die Anlagen von Hedgefonds und einigen grossen Family Offices.
(Bloomberg/cash)