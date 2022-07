Das zeigt eine Auswertung der Preise von 19 verschiedenen Produkten für Frauen und Männer durch die "SonntagsZeitung", darunter Laufschuhe, Alltagsschuhe, Wanderschuhe, Kleider und Accessoires. Der Zuschlag beträgt je nach Produkt und Land zwischen 15 und 51 Prozent.

So kostet der von Tennisstar und On-Aktionär Roger Federer entwickelte Schuh in der Schweiz 270 Franken, in Deutschland umgerechnet 198, in Grossbritannien 197 und in den USA 194 Franken. Das Unternehmen erklärte, die Preise von On seien von Land zu Land unterschiedlich. Höhere Löhne und Vertriebskosten in Schweizer Sportfachgeschäften führten zu höheren Preisen von Laufschuhen in der Schweiz.

(AWP)